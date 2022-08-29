بإطلالة رياضية.. شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بخسارة وزنها الزائد

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورة جديدة لها مع الفنان حميد الشاعري، والموزع طارق مدكور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت شيرين عبد الوهاب، مرتدية توب بسيط باللون الأسود، ودون أكمام ليكشف عن خسارتها للوزن ورشاقتها، ونسقت معه بنطال رياضي باللون الأسود ليبرز عن جمالها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ولم تتكلف بوضع المكياج.

كما اختارت شيرين عبد الوهاب أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، ووضعت عقد طويل حول الرقبة لاكمال ظهورها.