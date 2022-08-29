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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة.. امرأة تقود حلقة قرآنية للمدرسين الرجال بالمعاهد الأزهرية

أزهرية تقود حلقة
أزهرية تقود حلقة قرآنية

نفذ الأزهر الشريف، ممثلا في الإدارة العامة لشئون القرآن بالمعاهد الأزهرية، لأول مرة في العالم الإسلامي، مقرأة قرآنية تقودها امرأة موجهة من إدارة شئون القرآن بمنطقة القاهرة الأزهرية.

وأدارت الدكتورة إيناس ، من معهد فتيات المنطقة السادسة بمنطقة القاهرة الأزهرية، مقرأة قرآنية داخل المعهد، وقامت بالإشراف على قراءة المعلمين والمعلمات وصححت لهم التلاوات القرآنية.


من جانبه، أوصى الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بإنشاء مشروع: (المقرأة القرآنية الأزهرية لمعلمي الأزهر الشريف) ومتابعة حضور المعلمين لتلك المقارئ، وانتقاء أفضل المقرئين المتخصصين من المعلمين والموجهين لقيادتها.

كما أكد على أهمية ورش العمل القرآنية للارتقاء بمستوى التلاوة لدى الطلاب وضرورة الاستعانة والاستفادة  من الوسائط الإلكترونية الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع ، الدكتور/ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية   بمديري شئون القرآن بالمناطق الأزهرية في إطار استعدادات الإدارة العامة لشئون القرآن للعام الدراسي الجديد.

 وأكد فضيلة رئيس القطاع على اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور/ محمد الضويني ، وكيل الأزهر، بتعليم القرآن الكريم  لطلاب المعاهد الأزهرية وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وأهمية تشجيع الطلاب على الحفظ والإتقان، وتعلم أحكام التلاوة.

 

يذكر أن الأزهر الشريف له جهود كبيرة في مجال تمكين المرأة والاستعانة بها في كافة التخصصات ويذلل أمامها كل الصعاب. 

 

كما أن هذه الجهود تنفي بالأدلة كل ما يروجه المتشددون من فتاوى متطرفة بشأن المرأة ومنها أن صوت المرأة عورة، وعدم جواز العمل أو تولي الوظائف. 

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