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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر الإشعاع يقترب.. الأقمار الصناعية ترصد كارثة في محطة زابوريجيا النووية.. صور

صدى البلد

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرت اليوم الاثنين، حرائق محلية وأضرارا لحقت بمبنى في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والتي تستخدمها القوات الروسية المحتلة كدرع.

وتظهر إحدى الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" حفنة من الثقوب في سقف مبنى في محطة توليد الكهرباء، التي عانت من أضرار ناجمة عن الحرائق والانفجارات وسط القتال المستمر والقصف في المنطقة. ويبدو أن بعض الثقوب بها علامات حرق داكنة حولها ، لكن من غير الواضح بالضبط ما الذي تسبب فيها.

This image specifically highlights the damage to the roof of a building at the Zaporizhzhia nuclear power plant.

واحتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية - وهي الأكبر في أوروبا - منذ أوائل مارس. ومنذ ذلك الحين، أعربت هيئات الرقابة الدولية باستمرار عن مخاوفها من أن أي قتال بالقرب من المصنع يمكن أن يشعل شرارة كارثة كبرى.

تطورات الأوضاع في المحطة النووية

وفي الأسابيع الأخيرة، تسببت الأعمال العدائية والقصف حول المحطة في إلحاق أضرار بالمنشأة وفصلها عن شبكة الكهرباء المحلية. وألقت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية الأسبوع الماضي باللوم في قطع الاتصال - الذي قالت إنه الأول في تاريخها الممتد منذ عقود - على روسيا. كما أدى القصف في وقت سابق من أغسطس إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في المحطة.

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وقالت وزارة الدفاع البريطانية، من بين جهات أخرى، في تحديثات استخباراتية إن القوات الروسية تستخدم على ما يبدو الوضع الوقائي للمحطة كدرع، مما يجعل أوكرانيا مترددة في الهجوم لأنها لا تريد المخاطرة بوقوع حادث نووي. وفي الوقت نفسه، دقت هيئات الرقابة النووية ناقوس الخطر بأن سلامة المحطة وأمنها بحاجة إلى تأمين.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الاثنين إن "اليوم، قد حان لبعثة السفر إلى المحطة النووية، لضمان استقرارها وفحصها". وقال إن البعثة ستصل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفيما يلي بعض الصور الأخرى لمصنع زابوريجيا الذي التقطته ماكسار يوم الاثنين، والتي تظهر ناقلات جند مدرعة ودخانا من الحرائق القريبة:

Overview of the Zaporizhzhia nuclear power plant on August 29, 2022.
A closer view of reactors at the Zaporizhzhia nuclear power plant on August 29, 2022.
Armored personnel carriers at the Zaporizhzhia nuclear power plant on August 29, 2022.
زابوريجيا أوكرانيا صور الأقمار الصناعية القوات الروسية المحطة النووية

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