في حال حدوث كارثة نووية بمحطة زابوريجيا..إلى أين ستتجه سحابة الإشعاع القاتلة؟

في حالة وقوع حادث خطير في محطة زابوريجيا النووية، فإن سحابة الإشعاع - وفقا لتوقعات الرياح يوم الاثنين 29 أغسطس - ستغطي جزءا من جنوب أوكرانيا والمناطق الجنوبية الغربية من روسيا.

وحسب "ياهو نيوز"، فإنه في حالة وقوع حادث في إحدى وحدات الطاقة في محطة زابوريجيا، فإن سحابة الإشعاع ستتحرك جنوبا شرقا نحو روسيا.

وأشار "ياهو نيوز" إلى أن خبراء من هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية قاموا اليوم الأحد، بوضع توقعات في حالة حدوث تسرب إشعاعي من المحطة.

ويُنصح السكان في المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة بإجراء الوقاية من اليود والحد من إقامتهم في المناطق المفتوحة عندما لا تكون هناك حاجة ملحة، وفي حالة ظهور سحابة مشعة، لاستخدام وسائل الحماية لأعضاء الجهاز التنفسي.

كما يوصى أيضا بإغلاق المباني (النوافذ والأبواب)، وإيقاف تشغيل مكيفات الهواء، والمراوح، وقنوات التهوية القريبة، والمداخن، وما إلى ذلك ؛ إدخال طرق خاصة لتشغيل المدارس ورياض الأطفال، وتنظيم الحواجز الصحية عند مداخل المباني، والتي تشمل إزالة الملابس الخارجية وتغيير الأحذية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح أيضا في المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة باتخاذ تدابير لختم وتعبئة الأغذية والمياه والكتان والوثائق والأشياء الثمينة، للحد من استخدام الغابات وعدم انتهاك الحظر المفروض على الصيد وصيد الأسماك في المسطحات المائية المحلية.

لمنع الغبار في المناطق المفتوحة، يوصى بإزالة التلوث من المناطق، وكذلك إدخال تدابير خاصة تقيد المركبات الآلية من القيادة على جانب الطريق، أو القيادة على الطرق غير المعبدة.

وفي 25 أغسطس، لأول مرة في تاريخها، تم فصل محطة زابوريجيا النووية تماما عن شبكة الطاقة.

وقال دميترو أورلوف، عمدة إنيرجودار، إن ذلك حدث بعد القصف، لكن إنرجواتوم زعمت أن الحرائق كانت السبب.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الشبكة الوطنية الأوكرانية أعادت الاتصال بخط الاتصال الرابع مع نظام الطاقة في أوكرانيا، ولكن جميع وحدات الطاقة الست ظلت غير متصلة. وحاليا، تعمل وحدتان للطاقة.