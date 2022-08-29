التموين تواصل استقبال تظلمات المحذوفين من الدعم.. تعرف على المستندات المطلوبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال تظلمات المستبعدبن من منظومة الدعم عن طريق مديريات التموين في جميع أنحاء الجمهورية وحث وزير التموين والتجارة الداخلية في توجيه سابق مديريات التموين والتجارة الداخلية على استقبال تظلمات المستبعدين من التموين للبت فيها.

ويستعرض صدى البلد المستندات المطلوبة خلال تظلمات التموين 2022:

المحذوفين بسبب الراتب الحكومي المرتفع:

1- صورة بطاقة رقم قومي سارية لصاحب البطاقة.

2- صور البطاقات الشخصية أو شهادات الميلاد في حال عدم وجود بطاقة لكل الأفراد المسجلين على البطاقة ويشترط أن تكون سارية.

3- صورة بطاقة التموين مسجلا عليها رقم هاتف باسم الشخص صاحب البطاقة.

4- بون صرف الخبز المسجل عليه الحذف بسبب الراتب الحكومي المرتفع (إن وجد).

5- مفردات راتب معتمدة ومختومة بختم الشعار تفيد قيمة الأجر الشامل بحيث لا يزيد الدخل على 9600 جنيه.

6- بالنسبة إلى غير الموظفين الحكوميين وتم حذفهم بالخطأً، عليهم إحضار ما يثبت طبيعة عملهم وأنهم لا يعملون في الحكومة

المحذوفين من التموين لامتلاك سيارة حديثة:



1 - صورة بطاقة التموين.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي.

3 - صورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي من أفراد البطاقة.

4 - بون صرف الخبز المسجل به رسالة عدم امتلاك سيارة حديثة.

5 - تقرير من الإدارة العامة للمرور مختوم بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب بطاقة التموين وموديلها، لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث

ويتم قبول التظلمات من أصحاب البطاقات في المكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيًّا.

وتقوم مديريات التموين بإرسال الطلبات أسبوعيًّا إلى الوزارة، لتتولى اللجنة المختصة فحص التظلمات وسرعة البت فيها، وتجهيز كشوف بكل من توقفت بطاقته التموينية رغم استحقاقه للدعم، وإرسالها إلى الإنتاج الحربي لإعادة تلك البطاقات مرة أخرى للعمل.

وأكدت وزارة التموين عودة عدد كبير من البطاقات للعمل مرة أخرى مع بداية أغسطس الجاري.