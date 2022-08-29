مكتبة لكل قرية.. ما هو دور وزارة الثقافة في مبادرة حياة كريمة؟

أنشطة ثقافية متنوعة تقدمها وزارة الثقافة للارتقاء بقرى مصر، والوصول للعدالة الثقافية لكافة محافظات الجمهورية، فقد قدمت الوزارة العديد من المبادرات التي ساهمت في تحقيق العدالة الثقافية.

حياة كريمة.. مكتبة لكل قرية

وقعت مؤخرًا وزارة الثقافة بروتوكول تعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الثقافية بشكل هادف، خاصة أن وزارة الثقافة قد أطلقت مشروع (كشك كتابك)، ويتمثل في إقامة منفذ توزيع للكتاب تحت مسمى "كتابك"، إذ يتم تصميمه بشكل جذاب وغير تقليدي، وفي الوقت نفسه يكون علامة مميزة تنشر في أنحاء الجمهورية، وهو يراعي أيضًا الطبيعة الثقافية المميزة لكل منطقة مع الاحتفاظ بالتصميم الأساسي.

ويحتوي (كشك كتابك) على إصدارات قطاعات وزارة الثقافة بما يلائم الشرائح العمرية، وقد حدد سعر يلائم المستوى الاقتصادي، كما يوفر فرصة عمل في مجال توزيع الكتاب للشباب من أبناء القرى المصرية ضمن مشروع حياة كريمة.

القوافل الثقافية

تهدف القوافل الثقافية والفنية لتقديم الدعم الثقافى المجتمعى للأسر المصرية فى المناطق البعيدة والنائية، وكذلك توجيه الرعاية والتوعية للشباب فى مواقعهم كافة، وتعزيز المسئولية المجتمعية، وتقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بتفعيل مشروع القوافل الثقافية والفنية ومشاركة القطاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة حتى تصل في النهاية بالخدمة الثقافية والفنية إلى المواطنين المقيمين فى الصحراء والوديان والجزر والواحات البعيدة، وهو الأمر الذى يحقق العدالة بين أبناء الوطن.