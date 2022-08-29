محامي: لا سند شرعي وقانوني لطلب امرأة لزوجها في بيت الطاعة

أكد محمود البدوي المحامي بالنقض، أن قضية طلب زوجة لزوجها في بيت الطاعة ليس لها سند شرعي أو قانوني، لأن القانون تحدث عن النشوز إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها.

وقال مجدي البدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن “، :” لا يوجد في الشرع أو القانون ما يعرف بـ نشوز الزوج.

وأضاف مجدي البدوي:" الزوجة تملك خلع زوجها والطلاق للضرر، ويمكن أن تقوم الزوجة برفع دعوى على الزوج الممتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه".

وأوضح المحامي بالنقض، أنه لا يوجد ما يسمى إنذار بالنشوز للزوج، منوها بأن البعض فسر آية النشوز بشكل خاطئ.