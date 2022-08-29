عبد الحليم قنديل: تحلية المتر الواحد من المياه يكلف الدولة 15 جنيها

قال الكاتب عبد الحليم قنديل، إن كل دول منابع النيل تعرضت لجفاف مهلك في الثمانينيات، والمصريين لم يشعروا بهذا الأمر، بسبب السد العالي، لافتا إلى أن مصر وصلت إلى الفقر المائي من أوائل التسعينيات.

وأوضح عبد الحليم قنديل خلال حواره بقناة "إكسترا نيوز": "لا يوجد ربط ما بين توجه مصر لتحلية المياه، وأزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أن تحلية المياه مكلف للغاية، فالمتر المكعب من التحلية يكلف الدولة من 10 لـ15 جنيهًا.

وتابع عبد الحليم قنديل: "محطات تحلية المياه نشأت في الاساس في المناطق المعمورة البعيدة عن نهر النيل، ومصر بلد مصب، وإنشاء السد العالي وضع حدًا حاسمًا لقصة النيل مع المصريين، فالنيل عبر التاريخ كان ما بين الفيضان أو الجفاف، وفي الحالتين كان الشعب المصري يعاني بصورة كبيرة.

