القومي لعلوم البحار: ربط مكتبة الإسكندرية بالميناء الغارق للتعريف بآثار تحت الماء

أكد عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، أن هناك مدينة غارقة تحت سطح البحر بالإسكندرية ، وبالتعاون مع قطاع الأثار يوجد العديد من الاثار الغارقة.

وقال عمرو زكريا حمودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه لدينا سفن أبحاث وأجهزة استكشاف لقاع الأرض وتحت سطح البحر، فقمنا بعمل مسح كامل للميناء الشرق وتم تحديد فعليا الميناء الشرقي الغارق.

وتابع رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، أن الميناء الشرقي لا بد أن يكون منطقة اثرية ولا بد للسفن الشراعية عدم تلويث المياه بتلك المنطقة.

تصور لربط مكتبة الإسكندرية

وأشار عمرو زكريا حمودة إلى ان هناك تصور لربط مكتبة الإسكندرية بالميناء الغارق والمدينة الغارقة لتعريف الناس بالكنوز والأثار تحت سطح البحر.