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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الدعاء والحديث مع الله بالعامية .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجوز التحدث مع الله والدعاء بالعامية .. يضطر البعض خاصة الذين لديهم مشكلة أو محنة إلى التحدث والتقرب من الله عز وجل سواء بالحديث عن ما يدور بداخله أو بالدعاء بتفريج الهم والكرب ، وقد يتحدث البعض مع الله عز وجل بشكل تلقائي وطبيعي كما يتحدث مع صديق له أو شخص مقرب له ، وفي هذا الصدد يتساءل البعض هل هذه الطريقة في الحديث أو الدعاء تليق مع منزلة الخال عز وجل ؟ .

 قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن التحدث مع الله والشكوى إليه ومناجاته ودعائه لا يتطلب الحديث بلغة معينة أو بطريقة معينة؛ إلا أنها يجب أن تكون طريقة مؤدبة تليق بمخاطبة رب العزة العظيم الجليل.

وأضاف«ممدوح»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز التحدث مع الله والدعاء بالعامية ؟ أن الله سحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء وأنه يسمع دعاء الشخص الأجنبي الذي يتكلم بغير اللغة العربية، كما يسمع نداء الذي يدعو باللغة العربية.

وتابع أن الله سبحانه وتعالى رب قلوب، وأن أهم ما يعول عليه في الدعاء أن يخرج من قلب الداعي وأن يكون الداعي موقنًا في الإجابة، مشيرًا إلى أن الني صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا وأمتي براء من التكلف».

أجمل دعاء تبدأ به يومك 

 الدعاء من أفضل و العبادات عند الله عز وجل ، لذا قال تعالى في محكم آياته : ( ادعوني استجب لكم ) ، وأجمع العلماء ان الله عز وجل يحب العبد الذي يلح في الدعاء ، لانه يعكس قوة اليقين في قدرة الله على كل شيئ ، وأجمل دعاء تبدأ به يومك ليس له صيغة محددة ولكن هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرددها في كل وقت ، وحتى يكون أجمل دعاء تبدأ به يومك مستجابا حاول ان تردده بعد صلاة الفجر أو في قيام الليل.

أجمل دعاء تبدأ به يومك


لا إله إلّا أنت تب علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجّيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.

 اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرضيين. والشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير.

دعاء الرزق في الصباح

 

- قبل ان تخرج من المنزل ردد هذا الدعاء  :" اللهم إني اعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضِل أو أضَل أو أظلم أوأُظلم أووأجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بسم الله توكلت على الله.

- اللهم انت حسبي ونعم الوكيل في كل أمر مم أموري

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي .

 

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».
 

- اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما .

- اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجد لا إله إلا أنت .

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