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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة امام جنوب السودان.. مدرب منتخب السلة: رحلتنا لكأس العالم مستمرة

منتخب السلة
منتخب السلة

وجه روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر رسالة عبر انتهاء منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2023.


واحتل المنتخب الوطني مع نهاية مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد الفوز في مباراتين امام تونس والكاميرون والخسارة أمام منتخب جنوب السودان.


فيما يأتي منتخب جنوب السودان في الصدارة برصيد 17 نقطة، ومنتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 15 نقطة ثم تونس والكونغو والكاميرون برصيد 14، 13،11 على الترتيب.


وقال روي رانا في رسالته " شكرا لك يا مصر! على الرغم من أننا أردنا الفوز في كل مباراة، إلا أننا سنحترم خصمنا ونعطي الإشادة له ونجهز الطريقة الصحيحة لنصبح أقوى في المرحلة القادمة".
وتابع " ممتنون للفوز في مباراتين من ثلاثة في المنستير بتونس مع مجموعة جادة وقوية، لكننا غير راضين. رحلتنا إلى كأس العالم مستمرة!، لن ننكسر".


الجدير بالذكر أن المرحلة الرابعة والأخيرة من التصفيات ستقام خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيلتقي منتخب مصر مع تونس، الكاميرون وجنوب السودان مرة أخرى على أن يتحدد في وقت لاحق مكان إقامتها.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، بينما يصعد صاحب أفضل مركز ثالث، ليكتمل العقد الأفريقي في المونديال والمكون من خمسة منتخبات بالنظر لنتائج المجموعة الأخرى.

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