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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

35 قصر ثقافة.. هشام عطوة يكشف المواقع الجاري تطويرها حتى 2024.. خاص

المخرج هشام عطوة
المخرج هشام عطوة رئيس قصور الثقافة

كشف المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن إجراء عمليات إحلال وتجديد، لعدد كبير من المواقع الثقافية، التابعة للهيئة في المحافظات المختلفة، ويبلغ عدد تلك المواقع ما يقرب من 35 موقعا متنوعا ما بين قصر ثقافة، وبيت ثقافة، ومكتبة ، ومسرح.

 

وأضاف هشام عطوة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن تلك المواقع من المقرر الإنتهاء من تجهيزها بشكل كامل لتقديم الخدمة الثقافية للمواطنين في مناطقهم ما بين عام 2023 و2024 حسب الخطة الموضوعة لهم.


وأشار إلى أن هذه المواقع هي، قصر ثقافة القناطر الخيرية، قصر ثقافة كفر الشرفا، قصر ثقافة الغردقة، قصر ثقافة أبو قرقاص، قصر ثقافة أبو المطامير، المسرح الصيفي بمدينة الطور، قر الإبداع بالحي السابع، قصر ثقافة الفيوم، قصر ثقافة ههيا، قصر ثقافة المحلة، قصر ثقافة أسوان، قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الطفل، قصر ثقافة مرسى مطروح، قصر ثقافة برج العرب.

وأيضًا مسرح المنيا، ومسرح السامر بالعجوزة، قصر ثقافة بني سويف الجديدة، قصر ثقافة روض الفرج، قصر نجيب الريحاني، قصر ثقافة البدرشين، مسرح فوزي فهمي، وغيرهم.

 

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