عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تمارين بالحديد.. هدى الأتربي تستعرض لياقتها البدنية داخل الجيم.. فيديو

هدي الأتربي
هدي الأتربي

شاركت الفنانة هدي الأتربي فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هدي الأتربي في فيديو بالأبيض والأسود من داخل الجيم، وهي تقوم باللعب علي معدات رياضية بالحديد لتأدية التمارين، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين.

فستان مكشوف.. هدي الأتربي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تمارين شاقة.. هدي الأتربي تبرز لياقتها البدنية من داخل الجيم |فيديو

يشار إلى أن أحدث أعمال هدي الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدي الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسلسل "شارع 9" مكون من 45 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، رضوى عادل، حامد الشراب، مدير إنتاج مينا محروس، إنتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

هدي الاتربي اخبار هدي الاتربي الفنانة هدي الأتربي اطلالات هدى الاتربي صور هدى الاتربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

تفاصيل تقديم مرتضى منصور لاستقالته خلال اجتماع الزمالك| فيديو

موضوعات متعلقة

هاف ستوميك.. أسماء جلال من أمام المرآة في أحدث ظهور لها

تمارا فى التصوير.. رضوي الشربيني تخطف الأنظار بصحبه ابنتها عبر انستجرام

عقب زيارتها لسميرة سعيد.. شيرين عبد الوهاب تتصدر تويتر.. ومغردون: دويتو قريب

سيلفي تحت أشعة الشمس.. سارة سلامة تبهر المتابعين في أحدث ظهور

بكاش مايوه أصفر.. داليا مصطفى تتألق على شاطئ البحر.. شاهد

العدل جروب تنشر صورا من كواليس فيلم "على الزيرو" لـ محمد رمضان

بدون تيشيرتات.. أحمد فهمي ينشر صورة من كواليس فيلم مستر إكس

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أتعرض لحملة ممولة.. ويرد بالمستندات.. فيديو

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30-8-2022

مقتدى الصدر يغلق هاتفه ووزيره يلغي حسابات السوشيال ميديا

لطائف سورة لقمان.. مقاصدها وهل يجوز الدعاء بها للزواج

المالية: لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية| فيديو

هشام إبراهيم: الحكومة أوفت بالالتزامات الخارجية ولبَّت احتياجات المواطن المصري| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تانيا صالح تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

السعر حسب المواصفات.. سوق حقيقي لبيع العرسان في هذا البلد | صور عجيبة

هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ