مش خناقة أو مزاد.. أمير مرتضى: صفقات الزمالك من 6 لـ8 لاعبين

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن جمهور ناديه يحب التفاصيل ولا يهتم فقط بفريقه ويحب دائما المشاركة في تطوير الفريق وهذا أهم ما يميزه.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" أقدر تخوف بعض الجماهير من اللاعبين الجدد، بسبب رغبتهم في الحفاظ على النجاح الذي وصل له الفريق مؤخرا".

وأضاف أمير مرتضى منصور:" كل الصفقات التي سيتم التعاقد معها، بناء على اختيارات المدير الفني فيريرا، وفي الآخر قولنا سيكون هناك تدعيمات ولم نفحصها في وقت سابق بسبب تركيزنا في تحقيق الدوري والكأس".

وتابع أمير مرتضى منصور :" الحصول على توقيع لاعب ليس بطوله ولكنها وسيلة لتحقيق البطولة، كنا نقيم احتياجاتنا الفعلية خاصة بعد تألق الشباب ، وكنا النادي الوحيد الذي يملك النفس الطويل للمنافسة على البطولة، على عكس أندية أخرى تُصدر للجمهور أنها ستتعاقد مع لاعبين جدد بعدما خرجت بدون بطولة".

عدد صفقات الزمالك

وأكمل أمير مرتضى منصور:" صفقات الزمالك ستكون من 6 لـ 8 لاعبين وفق احتياجاتنا من اللاعبين، يتبقى لنا لاعب أجنبي، والصفقات الجديدة لن تشارك في الأدوار التمهيدية لأفريقيا".

وواصل أمير مرتضى منصور:" من حق الجمهور ان يسأل ويطمأن لكن الصفقات تتم وفق طلبات واحتياجات المدير الفني للفريق، وليست سياستنا أن نتعاقد مع لاعب لمجرد أنه يقوم بالتلميح لأحد أنه زملكاوي".

وأتم أمير مرتضى منصور:" علاقتنا جيدة بجميع الأندية التي لديها لاعبين نستهدف التعاقد معهم، ولن ندخل في "خناقة" أو "مزاد" على لاعب، والمعيار الأول هو أن يكون اللاعب مناسب للفريق".