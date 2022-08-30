عقب تهديد المنطقة الخضراء.. قرار مفاجئ من السفارة الأمريكية بالعراق

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد لمنظومة الصد الدفاعية "سيرام".

ونفى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي تعرض سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لاستهداف بقذائف هاون.

وقال مصدر في التحالف إلى وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الاثنين: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف هاون"، مشيرا إلى أنها "مجرد إشاعات".

وارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد، إلى 15 قتيلا وأكثر من 300 مصاب.

جاء ذلك خلال الاشتباكات بين أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين في بغداد وعدد من المحافظات.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، قالت مصادر طبية، فإن عدد ضحايا الاشتباكات في العراق ارتفع إلي 15 شخصا، وأصيب أكثر من 300 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار على المتظاهرين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا.