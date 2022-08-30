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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل آيس كريم أوريو

أوريو
أوريو

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل آيس كريم اوريو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الأوريو .

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طريقة عمل الحلقوم أو الملبن

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طريقة عمل سلطة جبن بالطماطم

مقادير آيس كريم اوريو

كوب حليب 
3 أو 4 أكواب سكر 
2كوب قشطة  او كريم شانتيه او كريمه بودر
120 جرام بسكويت اوريو مكسّر
رشه ملح 


طريقة عمل آيس كريم أوريو 

1. أخلطي الحليب و الملح والسكر في وعاء صغير.
2. أخفقي المكونات بواسطة المضرب اليدوي حتى يذوب السكر كلياً.
3.أضيفي الكريمة واخلطي مجدداً.
4. ضعي المزيج في الثلاجة لساعتين على الأقل. يفضل تركه لمدة أطول.
5. ضعي المزيج في آلة صنع البوظة واتبعي التعليمات الخاصة بها لإضافة البسكويت.
6. ضعي المزيج في علبة قابلة للتجميد، 
7.غطّيها ثمّ أدخليها الثلاجة واتركيها لساعات عدة حتى تصبح جاهزة وبالكثافة المطلوبة.

أيس كريم البطيخ:

المقادير
٤/١ كوب ماء
٤/١ كوب سكر
٤ أكواب مكعبات بطيخ مخلية من البذور
١كوب زبادي قليلة الدسم
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون


طريقة عمل أيس كريم البطيخ بالخطوات :

١- ضعي الماء والسكر في إناء صغير على نار متوسطة وقلبي جيدا حتى يذوب السكر.
٢- اسكبي الماء في كوب وضعيه جانبا حتى يبرد تماما.
٣- ضعي مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي حتى تصبح سائلة. اسكبيها في وعاء كبير فارغ واضيفي عليه الماء والزبادي وعصير الليمون.
٤- قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
٥- قومي بوضع جميع المكونات في وعاء معدني وضعيه في الفريزر للتجميد لمدة ٦ ساعات، حتى يتماسك تماما.
٦- عند التقديم، اخرجي أيس كريم البطيخ من الفريزر واتركيه جانبا لمدة ٥ دقائق، ثم ابدأي بوضعه في أكواب التقديم وبألف هنا

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