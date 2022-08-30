الآلاف من أهالي الفيوم يشيعون اليوم جنازة الطفل ربيع سلطان



تشيع صباح اليوم جثمان الطفل ربيع سلطان ربيع سلطان الذى توفي أمس بعد أسبوع من تعرضه للسقوط فى مياه البانيو الساخنة بمنزله بقرية كفور النيل بمركز الفيوم .



وتابع أهالى الفيوم حالة الطفل طوال علاجه باحدى المستشفيات بمحافظة الفيوم وتوجهوا له بالدعاء على معظم صفحات التواصل الاجتماعى ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الإثنين ، مما سادت حالة من الحزن على وفاة الطفل .

الطفل المتوفى ربيع سلطان

نادى قارون الرياضى



ويشغل والد الطفل منصب عضو مجلس إدارة نادى قارون الرياضى وهو أكبر أندية محافظة الفيوم

من جانب آخر نعى المستشار محمود عبد التواب رئيس نادى قارون الرياضى وفاة الطفل ، وتقدم بالعزاء إلى والده وأسرته .

الطفل المتوفى ربيع سلطان

متغلاش علي اللي خلقك يا بييو

كما نعت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم ، وفاة الطفل ، وقالت فى نعيها : أحسن الله عزاكم وعظم أجركم وجعل طفلكم طيرا من طيور جنته الله يرحمه ويبدله بدار خير من دنيانا"

كما كتب المهندس سلطان ربيع سلطان والد الطفل ربيع على صفحته بالتواصل الاجتماعى ، " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها ، متغلاش علي اللي خلقك يا بييو اللهم اربط علي قلب امك وعوضها خير"



ومن المنتظر مشاركة الالاف من اهالى الفيوم تشييع جنازة الطفل ربيع نظرا لأنه من اسرة برلمانية وعائلة عريقة بمحافظة الفيوم ، يشهد لهم الجميع بالكرم وخدمة الاهالى وفض المنازعات .





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