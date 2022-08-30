آر بي جي ومضادات للطائرات.. أسلحة ثقيلة تظهر في شوارع بغداد| فيديو

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو، لاستخدام أسلحة ثقيلة من "ار بي جي " وأسلحة مضادة للطائرات في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد.

وكشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد لمنظومة الصد الدفاعية "سيرام".

ونفى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي تعرض سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لاستهداف بقذائف هاون.

وقال مصدر في التحالف إلى وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الاثنين: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف هاون"، مشيرا إلى أنها "مجرد إشاعات".