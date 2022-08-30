عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آر بي جي ومضادات للطائرات.. أسلحة ثقيلة تظهر في شوارع بغداد| فيديو

العراق
العراق

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو، لاستخدام أسلحة ثقيلة من "ار بي جي " وأسلحة مضادة للطائرات في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد.

وكشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد لمنظومة الصد الدفاعية "سيرام".

ونفى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي تعرض سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لاستهداف بقذائف هاون.

وقال مصدر في التحالف إلى وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الاثنين: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف هاون"، مشيرا إلى أنها "مجرد إشاعات".

الولايات المتحدة الامريكية تنظيم داعش الإرهابي العاصمة العراقية السفارة الأمريكية العراق بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

موضوعات متعلقة

لا أحد آمن.. اشتباكات عنيفة في شوارع العاصمة العراقية بغداد | فيديو

عقب تهديد المنطقة الخضراء.. قرار مفاجئ من السفارة الأمريكية بالعراق

الخارجية الأمريكية تعلق على الأحداث والاشتباكات في العراق

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات بغداد إلى 20 قتيلا

الخارجية الفرنسية تعلق على الأحداث في العراق وتوجه نداءً عاجل

العراق.. ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 15 قتيلا و300 مصاب

وثائق سرية للغاية.. المخابرات الأمريكية تفتح تحقيقا عاجلا بسبب ترامب

الكويت ترفع مستوى الإجراءات الأمنية عند الحدود مع العراق

ترشيحاتنا

قطعوا شعر بعض.. خناقة عنيفة بين فتيات داخل مدرسة مرموقة بالهند| فيديو

وزير المالية: البلد مستهدفة والخارج يحسدنا.. وهذه شروط صندوق النقد

افتكرته محترم واتفاجئت باللي حصل.. ميريام فارس تفتح النار ضد فارس كرم

تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على مصروفات كليتي الطب والهندسة

الأشغال وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار حال الفاعل عمال بعثات الحفائر

متوسط سعر الدولار في البنك اليوم 30-8-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب قصة انتقال لنادي.. وليد سليمان لعب للأهلي بالروح والدم والعناية المركزة

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

صادم.. مراسل يذيع تقريرا على الهواء أثناء غرقه في مياه الفيضان| فيديو

بالبيجامة الحمرا.. شاهد إطلالة شيرين من منزلها

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ