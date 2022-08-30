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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش العراقي: سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ، اليوم الثلاثاء.

فيما أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بتجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو، لاستخدام أسلحة ثقيلة من "ار بي جي " وأسلحة مضادة للطائرات في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد.

وكشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد لمنظومة الصد الدفاعية "سيرام".

ونفى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي تعرض سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لاستهداف بقذائف هاون.

وقال مصدر في التحالف إلى وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الاثنين: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف هاون"، مشيرا إلى أنها "مجرد إشاعات".

 

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