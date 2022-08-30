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برلمان

برلمانية: ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بانطلاق فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة والمنعقد اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين من الشباب العاملين بمختلف الوزارات والمؤسسات، قائلة: الملتقى يعد فرصة عظيمة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز المشاركة الشبابية.

وأضافت أبو السعد، في بيان لها، أن الملتقى يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بفئة الشباب والحرص على مشاركتهم في كافة المؤتمرات والفعاليات الكبرى؛ نتيجة لدورهم الهام في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة المصرية باعتبارهم قادة المستقبل وعصب الأمة وطريقها نحو الجمهورية الجديدة.

وأكدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى نقطة تلاقي أحلام الشباب وآمالهم، وهذا ما عمل عليه الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، لافتة أن ذلك يأتي في ضوء إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الشباب وتمكينهم والتأكيد على دورهم في بناء المجتمع.

وأشارت أبو السعد، إلى أن الدولة المصرية تعطي اهتماما كبيرا بالاستماع للشباب بشكل مباشر من خلال المؤتمرات التي تعد بمثابة ملتقى للحوار المباشر بين الحكومة والشباب وخير دليل على ذلك ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة والذي تشارك فيه مختلف الوزارات من أجل تبادل الخبرات والرؤى للوصول إلى مستقبل أفضل.

العاصمة الادارية الحكومة مجلس النواب السيسي مجلس الوزراء

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