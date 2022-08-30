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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تصدر قرارات عاجلة بشأن مناهج فصول الخدمات في المدارس الفنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات عديدة بشأن المنهج والمحتوى الدراسي الذي يتم تدريسه في فصول الخدمات الملحقة كفترة مسائية بمدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات . 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات التعليمية، أنه بالنسبة للمدارس الفنية الملحق بما فصول خدمات بالفترة المسائية وتم تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية ، وتم تخريج أول دفعة دبلوم منها هذا العام 2021/2022 يتم تدريس المناهج المطورة بمنهجية الجدارات المهنية بفصول الخدمات الملحقة بها.

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خبير: تطوير التعليم الفني استثمار في رأس المال البشري

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التعليم الفني إلى أين؟.. خبراء: التطوير يتم وفق المعايير وشهادة الطالب معتمدة عالميا.. ويؤكدون: الخطط تستهدف القضاء على أزمة العقود الماضية وربط القطاع بسوق العمل

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أما بالنسبة للمدارس الفنية الملحق بها فصول خدمات بالفترة المسائية وسيتم تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بها اعتباراً من العام الدارسي 2022/2023 ، فسيتم تدريس المناهج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية لطلبة الصف الأول بفصول الخدمات الملحقة لها في حال تدريب جميع العاملين والمعلمين وفقا لما سبق ذكره وتوافر عدد كاف من المعلمين الأساسيين بحيث يكونوا مسئولين عن أعمال لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة وكذلك أعمال التحقق الداخلي للبرامج المطبقة بالمدرسة.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للمدارس الفنية الملحق بها فصول خدمات بالفترة المسائية ولم يتم تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بها ، فلا يطبق بفصـول الخدمات البرامج المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية لحين استكمال تدريب المعلمين والعاملين بالمدرسة على كيفية تطبيق هذه البرامج بالشكل الصحيح علي أن يتم اخطار الإدارة العامة للتوعية بفصول الخدمات التي سيتم تطبيق هذه البرامج عليها.

التعليم الفني فصول الخدمات التربية والتعليم التعليم Jobs Education

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