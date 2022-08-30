هل يجوز للمرأة الحائض استخدام الماء المقروء عليه قرآن؟.. الإفتاء توضح

حكم استخدام الماء الذى قرأ عليه القرآن لمن أصابها الحيض.. قال الدكتور محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحائض أو النفساء، لا يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن، إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة.

وأضاف «عبدالسميع» في إجابته عن سؤال خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( ما حكم استخدام الماء الذى قرأ عليه القرآن لمن أصابها الحيض؟)، أنه يجوز للحائض استخدام الماء المقروء عليه قرآن بغير امتهان، أى تشرب منه وتغسل وجهها لكن لا يجوز ان يرقى فى الاماكن التى بها نجاسة، ولا يجوز أن يوضع على الأرض وتطأه الأقدام، لأن هذا الماء قرأ عليه القرآن وينبغي ان يحترم.

وتابع: أن الرقية الشرعية هي: أدعية وآيات كثيرة من كتاب الله _عز وجل_، بمعنى العوذة وهي الوقاية، وهي من سنة النبي محمد -عليه السلام-، التي يجب الاقتداء بها واتباعها وأخذ كل ما هو مفيد منها، لإفادة النفس البشرية التي تتعرض للعديد من المشاكل والآفات على مرّ العصور، وتتميز بالثبات.



هل يجوز للمرأة الحائض استخدام الماء المقروء عليه قرآن

قال الشيخ احمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أجازوا الذكر حال قيام المرأة أثناء فترة الحيض، ولكن يحرم عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك عبر موقع اليوتيوب، مضمونه (هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على المرأة الحائض؟)، أنه إذا كانت المرأة حائض وأرادت ان تقرأ الرقية الشرعية فيجوز ولا حرج فى ذلك.



هل يجوز للمرأة الحائض أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن

وتلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه (هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهي حائض؟).

وأجاب "ممدوح"، خلال فتوى مسجلة له، قائلًا : أن المرأة الحائض إذا أردت أن تغتسل بماء مقروء عليه قرأن وهى حائض فيجوز ذلك ولكن الأهم ان يكون الماء المقروء عليه لا يأتى عليه نجاسة.

وأشار الى أن الخطوات التى ينبغى على المسلم اتباعها عند الرقية الشرعية للشفاء من الأمراض أو ما شابه هى: أن يرقى المسلم المريض بسورة الفاتحة، وأن يكون معتقدا كامل الاعتقاد واليقين بأن سورة الفاتحة هى الشافية بإذن الله من المرض، وأن يضع المسلم يده على جسد المريض ثم يبدأ فى قراءة الفاتحة.

وتابع: الرقية الشرعية لا تمنع من الذهاب للطبيب فلنا أن نعمل بالرقية الشرعية ونأخذ بالأسباب كذلك في الذهاب للطبيب في حال عدم الشفاء.