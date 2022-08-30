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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: تراجع نسبة الأطفال المصابين بقصر القامة إلى 13% والنحافة 8%

صدى البلد

كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود تحسن كبير في مؤشرات الحالة التغذوية للأطفال.


وأضاف شرف الدين، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، أن هناك تحسن واضح في مؤشرات الحالة التغذوية للأطفال ما بين عامي 2014 -2021، حيث انخفض معدلي التقزم وزيادة الوزن.


وبين أن نسبة الأطفال المصابين بقصر القامة " التقزم" تراجع من 21% عام 2014 إلى 13 في عام 2021، مع انخفاض نسبة المصابين بالنحافة إلى 8% في 2014 إلى 3 % في عام 2021.

الإحصاء : 20% من المواليد لم يكن مرغوبا فيهم وقت الحمل

الإحصاء: انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.85 طفل لكل سيدة مقابل 3.5 في 2014


وتابع أما بالنسبة لمؤشرات نقص الوزن فقد انخفض من 6% إلى 4 % عام 2021.


واشار إلى أنه بالرغم من تحسن الحالة الجسمانية إلا أن البيانات تشير إلى ارتفاع نسبة المصابين بالأنيميا بين عامي 2014 -2021، حيث ارتفعت النسبة بين الأطفال من عمر 6 -59 شهراً 27.2% إلى 43 % وتصل نسبة الانيميا البسيطة إلى 21% مقارنة ب 18% عام 2014.

وتأتي أهمية هذا المسح في توفير قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات الهامة، كما أنها تساعد في التخطيط لهذه البرامج ومن أهمها (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) و بيانات عن الإنـجاب، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وكذلك صحة الطفل ،الحالة التغذوية ،والتطعيمات ،وفيات الأطفال  وتمكين المرأة  والختان وإتجاهات الشباب والشابات نحو تنظيم الأسرة.. إلخ.

وكان جهاز الإحصاء قد نفذ سبع دورات لهذا المسح منذ عام 1988، وكان أخر مسح عام 2014، ولأول مرة يتم تنفيذه بالجهاز عام 2021، والذي تم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

 

 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاحصاء الرعاية الصحية الحمل والولادة التقزم

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