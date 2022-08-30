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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعرب عن قلقه إزاء الوضع في العراق ويدعو للحوار

صدى البلد

أعرب الأردن عن قلقه البالغ إزاء الوضع في العراق، داعيا جميع الأطراف إلى تجاوز الأزمة بالحوار.


وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأردن يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في العراق الشقيق.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، عن أملها في أن يتجاوز الأشقاء في العراق هذه الأزمة عبر الحوار الوطني، حمايةً لأمن العراق واستقراره ومكتسباته وسلامة مواطنيه ومصالحهم.

وشددت على تضامن الأردن المطلق مع العراق الشقيق وجهوده لحماية أمنه واستقراره اللذين يشكلان ركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

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