الأوقاف: أمسية دينية لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة العشاء

تقيم وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهاليه كبرى لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة عقب صلاة العشاء .. انتظرونا في بث مباشر.

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

فى سياق أخر ..استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، السفير هاني صلاح سفير مصر الجديد لدى جمهورية السودان الشقيقة، بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة، حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.

ترسيخ أسس الحوار

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، على سعي الوزارة الدائم للتواصل الحضاري وترسيخ أسس الحوار البناء، والتعاون مع أشقائنا في جمهورية السودان الشقيقة، لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف، من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية المشتركة لأئمة وواعظات كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية، والمشاركة المتبادلة في المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية.

وأهدى وزير الأوقاف، سفير مصر الجديد لدى جمهورية السودان الشقيقة نسخًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية.

من جانبه ثمن السفير هاني صلاح سفير مصر الجديد لدى جمهورية السودان الشقيقة دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا إشادة بالغة بإصدارات وزارة الأوقاف، وبجهود وزارة الأوقاف في التعاون مع الأشقاء بجمهورية السودان الشقيقة.

شرح "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"

وفي إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع، أطلقت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي : الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بثمانية عشر مسجدًا.

واستكمل الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط ، قراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بمسجد البقلي بأسيوط التابع لمديرية أوقاف أسيوط، وذلك بحضور جمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الهداية بدمنهور التابع لمديرية أوقاف البحيرة، حيث قام د. عبدالكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بحضور الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، وجمع غفير من المواطنين.