مخرج الدعوة عامة: صورنا آخر مشاهد العمل رغم مرض محمد عبد الرحمن

كشف المخرج وائل فرج عن مفاجأة من كواليس التحضير لفيلم "الدعوة عامة" الذي طرح في السينمات منذ أيام، وحقق إيرادات متواضعة.

وقال مخرج الدعوة عامة، إن طرح الفيلم حاليا كان مغامرة لكنها مطلوبة، بعد تأخيره عن موعده المقرر سابقا بسبب العملية الجراحية التي أجراها بطل العمل محمد عبد الرحمن توتا.

وأشار المخرج وائل فرج في تصريحات لكاميرا صدى البلد، إلى أنهم اضطروا لاتخاذ قرار بتصوير آخر يومين من مشاهد الفيلم رغم مرض البطل حتى لا يتم تأجيله للعام المقبل.

ووصف مخرج الدعوة عامة الصعوبات التي واجهتهم لاستكمال تصوير العمل، خاصة مشاهد الأكشن والمطاردات التي يشارك فيها محمد عبد الرحمن توتا.

وأوضح وائل فرج:" قرار صعب أوي إن بطل الفيلم يكمل معانا يومين تصوير مهمين فيهم حركة وهو كان تعبان ويبذل مجهود كان المفروض يعمله كمان سنة".

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، تذل الايرادات محققا مساء أمس الأحد 36,613 الف جنيه، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها، ويشارك فيه أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وإخراج وائل فرج.