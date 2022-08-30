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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح الندوة التعريفية للمشروعات الخضراء الذكية حفاظا على البيئة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الندوة التعريفية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية للحفاظ علي البيئة تنفيذاً  للإستراتيجية الوطنية للمتغيرات المناخية 2050 .


جاء ذلك بحضور  منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبه بالمحافظة ، والمهندس ماجد السيد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ، 
والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ، والدكتور مسعد سلامه ممثل جامعة المنصورة ، والمهندس حامد البرعي ممثل وزارة الاتصالات .


واكد " المحافظ " خلال الجلسة الافتتاحية للندوة ان الدولة تولي اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة علي مستوي جميع المحافظات .


واوضح "مختار" ان عملية التنمية الشاملة لابد وان تنطلق من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة)، مشيراً إلي انه علي مدار سنوات عديدة ماضية حققت الدولة انجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك الي قضية البيئة التي اصبحت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة .


كما أكد "المحافظ  " علي أن الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو باحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات بالإضافة إلي نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة .


وأشار "  مختار " الي أنه تم نقل 2 مليون طن قمامة من المقالب العشوائية حتي الآن الي المدفن الصحي بقلابشو وجاري نقل ودفن باقي المقالب حتي تصبح الدقهلية بلا مقالب والتي كان لها تأثير كبير علي المناخ من خلال الانبعاثات الناتجة عنها .


وقال "مختار " لدينا طفره غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية حيث تم إنشاء مصنع سندوب ومصنع المنزلة باحدث المعدات ذات تكنولوجيا الماني هولندي وتعد المصانع الأولي من نوعها في الشرق الأوسط .
وقال "المحافظ" اهتممنا ايضا بقضية التشجير والحدائق بمراكز ومدن وقري المحافظة من خلال تنفيذ عدد من الحدائق والزراعة والتشجير مؤكدا ان كل هذه المشروعات والخطوات تخدم بشكل مباشر اهداف المبادرة المطروحة . 
 

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الدقهلية محافظ الدقهلية وزارة الإتصالات المجلس القومى للمرأة جامعة المنصورة الدكتور أيمن مختار مشي

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