استخدمنا التابلت.. الإحصاء: اشتغل معانا 240 باحثة في المسح الصحي

كشف عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمدير التنفيذي للمسح الصحي للأسرة المصرية، تفاصيل المسح الصحي الوطني.

وقال عبد الحميد شرف الدين في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، إن المسح الصحي من اهم المسوح التي تنتظرها الدولة المصرية، وشهد هذا المسح الصحي قوة دفع من القيادة السياسية".

وأضاف عبد الحميد شرف الدين :" نتائج المسح الصحي أكدنت انخفاض معدلات الإنجاب لـ 2.85 طفل لكل سيدة، ونأمل ان ينخفض هذا الرقم بشكل أكبر كي نصل لـ 1.6 طفل لكل سيدة".

المسح الصحي

وتابع عبد الحميد شرف الدين:" المسح الصحي تطرق للعديد من القضايا الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة ومؤشرات صحة الطفل".

واكمل عبد الحميد شرف الدين :" تم استخدام التابلت في إجراءات المسح الصحي "، مضيفا:" نشكر الأسر المصرية التي تم زيارتها اثناء إجراء المسح على الاستجابة السريعة".

ولفت عبد الحميد شرف الدين :" اشتغل معنا في المسح الصحي 240 باحثة وتم توفير سيارات لهم للتنقل بين المحافظات، وتم توفير إقامة كاملة لكل الباحثات في مختلف المحافظات ".

