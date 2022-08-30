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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ست استعمالات خطأ لآيات القرآن الكريم.. يستخدمها أصحاب الحرف والمحلات

القرآن الكريم
القرآن الكريم

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن ٦ استعمالات خطأ لآيات القرآن الكريم، لا تجوز شرعا. 

وقال على جمعة في تصريح له، أن أول هذه الاستعمالات، هو استيراد قوله تعالى "أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ" ووضعه على حائط حضانات الأطفال. 

وأضاف، على جمعة، أن من الاستعمالات الخطأ، هو ترديد قوله تعالى "كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ" عند العزائم والولائم. 

كما يعتبر من الاستعمالات الخطأ للقرآن، هو تعليق قوله تعالى "وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا" على أبواب محلات العصائر. 

وتابع : كذلك تعليق صاحب محل الترزي قوله تعالى "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ" على باب محله، وتعليق سائق الميكروباص على باب السيارة "يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا"  وصاحب محل الساعات يعلق قوله تعالى "بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ". 

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