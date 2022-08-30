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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. عائلة أحمد زاهر تستمتع بعطلتها في تركيا

عائلة أحمد زاهر
عائلة أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صورًا جديدة لها من تركيا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ملك أحمد زاهر مرتدية فستان صيفي من الورود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، بصحبه عائلتها الفنان أحمد زاهر، وشقيقتها ليلي. 

وعلقت ملك زاهر علي الصور كاتبة: “في تركيا”. 

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يذكر أن ملك أحمد زاهر كشفت عن الصعوبات التي واجهتها في فيلم فارس الذي تم عرضه في السينما.

وقالت لـ صدى البلد: "الدور الذي أقدمه في العمل كوميدي وكان تحديا بالنسبة لي والناس أعجبوا به كثيرا، وكان هناك بعض مشاهد الأكشن البسيطة ولكنني تعرضت لإصابات بسيطة".

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