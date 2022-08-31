شاهد .. الفيضانات تغرق "ثلث" مساحة باكستان

عرضت فضائية " يورنيوز" مشاهد لفيضانات تغرق ثلث مساحة دولة باكستان ، والذي أدى بتسارع وتيرة الإغاثة .

وتتسارع جهود الإغاثة الثلاثاء في المناطق التي تضربها فيضانات عارمة في باكستان لمساعدة ملايين المتضررين.



وتسببت الأمطار المستمرة بأعنف فيضانات خلا أكثر من عقد، جرفت مساحات من المحاصيل الزراعية الأساسية ودمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من مليون منزل.

وتواجه السلطات والجمعيات الخيرية صعوبة في تسريع تسليم مواد الإغاثة لأكثر من 33 مليون متضرر، وخصوصا في مناطق لا يمكن الوصول إليها لانقطاع الطرق وتدمير جسور جرفتها الفيضانات.