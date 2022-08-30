طريقة لخفض سعر الدولار.. تعرف عليها.. فيديو

أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنهم قابلوا قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ بالفرح؛ بعد الغرامات الكبيرة التي كان يتم دفعها يوميًا؛ ما كان ينعكس على تكلفة الإنتاج.

وقال عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه هناك قرارات خلال الفترة المقبلة سترفع المعاناة عن المستوردين وبالتالي المستهلكين، لافتًا إلى أن بعض الحاويات كانت تتكلف 150 دولارًا يتم دفعها كأرضية بالموانئ يوميًا.

وتابع أن هناك فوضى خلاقة اقتصادية تعمل على إسقاط مصر اقتصاديًا، لافتًا إلى أن مصر تحفل ببنية تحتية عظيمة لجذب المستثمرين، وإن حدث تعثّر في بعض المشروعات فإن هذا الأمر يحدث في العالم كله؛ وليس مصر فقط.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار غير مبرر، مطالبًا بفك الارتباط بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي، والتعامل من خلال سلة عملات مختلفة وليس الاعتماد على العملة الأمريكية فقط، موجهًا التحية لوزير المالية بعد تصريحاته القوية بشأن صندوق النقد الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي تسعى لخلق فوضى خلاقة.

وأكد أن هناك ارتفاعًا في أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة كبيرة، ولابد من مواجهة المافيا العالمية التي تحاول السيطرة على الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك استغلالاً من بعض التجار للأزمة الحالية؛ مما يؤدي إلى رفع الأسعار على الجميع.

ولفت إلى أنه لابد أن تقوم المصانع باستيراد المواد الخاصة بصناعاتهم، مشيرًا إلى أنه بدأ التفاوض مع شركات صينية من أجل التعاون معهم باليوان الصيني؛ مؤكدًا أنه من السهل تطبيق هذه الخطوة مع كافة الدول التي بيننا وبينها مصالح اقتصادية، وهناك سلع يمكن الاستغناء عنها مثل السجائر التي تتكلف أكثر من 200 مليار جنيه.

طريق لخفض سعر الدولار

أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه بطرق سهلة نستطيع الاستغناء عن الدولار، موضحًا أن الميزان التجاري المصري 100 مليار دولار، حجم التبادل التجاري مع امريكي 7 مليار دولار.

وقال عضو شعبة المستوردين إنه من الممكن أن يتم التبادل التجاري بين باقى الدول بعملات مختلفة، أنه يتم الاتفاق مع شركات بالصين بالتبادل بعملات غير الدولار، فهناك 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الصين.

ولفت إلى أن التبادل التجاري مع السعودية يصل لـ 6 مليار دولار، على الرغم من وجود المصريين فى السعودية، يحولون الأموال بالدولار وليس بالريال.

وأشار إلى أن البنوك المصرية لديها فروع فى جميع الدول، وتستطيع بطريقة سهلة، الاستغناء عن الدولار.