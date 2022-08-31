عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب : جمهورية الرأس الأخضر تفتتح سفارة لها بالرباط

المغرب
المغرب

شهد وزير الشؤون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، افتتاح مقر سفارة جمهورية الرأس الأخضر لدى الرباط.
وقال روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، فى كلمة عقب الافتتاح إن زيارته الأخيرة إلى المغرب، كانت فى إطار المشاركة في الاجتماع الوزاري الأول للدول المطلة على المحيط الأطلسي، التي ساهمت في تفعيل أحد بنود البيان المشترك المُوقع بين البلدين، والمتمثل في افتتاح ممثيلية دبلوماسية في الرباط وقنصلية عامة بمدينة الداخلة.
واعتبر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، أن تعيين قائم بالأعمال على رأس سفارة بلاده، سيساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية لكي تصل إلى مستوى الطموحات المشتركة، مضيفاً أن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ستُمكن الرأس الأخضر من الاستفادة من التجربة والخبرة التي لدى المغرب في عدد من مجالات التعاون المشترك.

الخارجية الرأس الأخضر الرباط المغربي ناصر بوريطة مجالات التعاون وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

ترشيحاتنا

بايدن: جورباتشوف كان قائدا نادرا جعل العالم أكثر أمانا

نادي أوروبي يطلب ضم زيزو من الزمالك| تفاصيل

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444 هـ

لم يحملها بشر.. حل لغز بناء الأهرامات وطريقة رص الحجارة الضخمة

الفرصة الأخيرة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .. اليوم

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ