الزمالك اللي نجمه.. تعليق ناري من أسامة نبيه على انضمام صبحي للأهلي

علق أسامة نبيه، المدرب العام بنادي الزمالك، على انضمام محمد صبحي، حارس فاركو للنادي الأهلي قائلاً: “أحنا اللي نجمناه”.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع الحارس محمد صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال اسامة نبيه في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” المُذاع عبر قناة إم بي سي مصر: “هزعل لو محمد صبحي راح النادي الأهلي”.

وتابع: “الزمالك اللي حطه على التراك، أحنا اللي نجمناه، بغض النظر أنه ملعبش عندنا، لكن هو لعيب كنا شايفين انه عنده مستقبل مع الفريق”.

وأضاف: “قدرياً محمد عواد أحسن حارس في مصر في الوقت الحالي باللي قدمه مع نادي الزمالك هذا الموسم”.

واختتم: “زعلت على مواقف رحيل طارق حامد ومحمد أبو جيب من الزمالك”.

الزمالك بطلاً للدوري

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا العام، قبل إنتهاء المسابقة بثلاثة جولات.