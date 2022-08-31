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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة مي عمر تثير ضجة

من الأجمل.. ابنة فنانة شهيرة تقلد إطلالة مي عمر| شاهد

إطلالة مي عمر
إطلالة مي عمر

تمكنت أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب والممثلة منال سلامة من جذب الانتباه إليها؛ وذلك بعدما ظهرت مؤخرا بنفس إطلالة مي عمر حيث ارتدت نفس فستانها من ماركة فلانتينو .

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عقد مقارنة بينها وبين مي واتجهت الآراء لكون مي أكثر أناقة منها وأن الفستان يلائمها بشكل أكبر .

 

الفستان الذي ظهرت به كل من مي عمر وأميرة أديب يبلغ سعره ٣٠٠٠ دولار أي ما يقرب من ٥٨ ألف جنيه .

وكانت مي عمر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " رانيا وسكينة " وشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم روبي وأحمد خالد صالح وأحمد كرارة.

 

مي عمر 

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد " بضع ساعات في يوم واحد " وهو بطولة مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

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