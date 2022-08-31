من الأجمل.. ابنة فنانة شهيرة تقلد إطلالة مي عمر| شاهد

تمكنت أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب والممثلة منال سلامة من جذب الانتباه إليها؛ وذلك بعدما ظهرت مؤخرا بنفس إطلالة مي عمر حيث ارتدت نفس فستانها من ماركة فلانتينو .
وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عقد مقارنة بينها وبين مي واتجهت الآراء لكون مي أكثر أناقة منها وأن الفستان يلائمها بشكل أكبر .
الفستان الذي ظهرت به كل من مي عمر وأميرة أديب يبلغ سعره ٣٠٠٠ دولار أي ما يقرب من ٥٨ ألف جنيه .
وكانت مي عمر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " رانيا وسكينة " وشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم روبي وأحمد خالد صالح وأحمد كرارة.
وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد " بضع ساعات في يوم واحد " وهو بطولة مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.