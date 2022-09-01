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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقك بالقانون ..7 شروط تتوافر فى الفاتورة عند شرائك بالتقسيط

فاتورة
فاتورة

ضمانا لحماية حق المستهلكين، حدد قانون حماية المستهلك عددا من الشروط المطلوب توافرها فى الفاتورة عند الشراء بنظام التقسيط. 

 

فى هذا الصدد، نصت المادة رقم 30 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

 

1- السعر الإجمالى للبيع.

 2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.

 3- العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

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طريقة تسديد الأقساط وفقا لـ قانون حماية المستهلك

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 4- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

 5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

 6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.

 

و للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

و فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت . 

 

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