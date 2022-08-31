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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

صدى البلد

يستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم فى الجولة الخامسة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

فى حراسة المرمى : أليسون
فى الدفاع : أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد
وسط الملعب : فابيو كارفاليو - فابينيو - جوردان هندرسون
فى الهجوم : لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

ليفربول محمد صلاح يستضيف نيوكاسل يونايتد .. الليلة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

تنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية علي ملعب آنفليد .

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD 1 Premium

ونجح ليفربول فى إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في أول ثلاث جولات من موسم الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق فوز مستحق على حساب بورنموث بتسعة أهداف دون رد في الجولة الرابعة.

ويسعى كتيبة يورجن كلوب فى الفوز بمباراة اليوم للعودة مرة أخرى للمنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة اللاعب الدولى محمد صلاح .

ويدخل نيوكاسل يونايتد المباراة وهو في وضعية أفضل من ليفربول، بعد أن واصل سلسلة عدم الخسارة في انطلاقة الموسم، بالتعادل أمام وولفرهامبتون بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول  في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده خمس نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.

أما نيوكاسل يونايتد ، جاء فى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن حصل على ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات حتى الآن.

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