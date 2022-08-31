تخطف الأبصار وللقلوب ..شاهد جمال العنب الاسود والتين الطبيعي بسانت كاترين

تجذب مشاهد العنب الاسود الطبيعي والتين قلوب وعيون كل من يراها من السياح وعشاق السفاري الذين يقصدون مزارع وادي جبال بسانت كاترين .

العنب الاسود بسانت كاترين

موسم العنب الاسود الطبيعي بسانت كاترين



وذلك في موسم جمع العنب الاسود والتين الطبيعي والذي يبدأ موسمه في شهر أغسطس من كل عام .

وقد التقط الشاب صالح عوض من قبيلة الجبالية ومن المهتمين بالطبيعة والسياحة والتصوير الفوتوغرافي لسانت كاترين صور لثمار العنب الاسود الطبيعي والتين الطبيعي والذي يتميز بمذاق رائع

وقال صالح عوض أن فاكهة سانت كاترين لا تقارن باي مكان آخر لأنها فاكهة طبيعية تعتمد فقط على مياه الامطا والسيول ولا توضع لها أية مواد كيماوية

مشيرا أنه في سانت كاترين دائما الانتصار الطبيعية ان تبقي كما هي .

سانت كاترين فاكهة طبيعية مذاق خاص

فاكهة كاترين مذاق خاص



وتتميز مدينة سانت كاترين بالاشجار العتيقة التي يتجاوز عمرها مئات السنين وخاصة أشجار التوت البري بالإضافة لأشجار اللوز والجوز وفي موسم التوت البري الموجود وسط جبال ووديان سانت كاترين يجذب السياح لهذه الأشجار الطبيعية التي عمرها يتجاوز مئات السنين علاوة على الفواكة الطبيعية مثل التين والعنب والمشمش والرمان .

وقال صالح عوض من شباب سانت كاترين أن الأشجار العتيقة العتيقة بسانت كاترين أصبحت أحدي عوامل الجذب السياحي لسانت كاترين وخاصة أشجار التوت البري الموجودة في وادي جبال و يقصدها السياح من عشاق السفاري والرحلات الجبلية برفقة الأدلة البدوية .

أشجار عتيقة

سانت كاترين الاشجار العتيقة



واضاف سليمان الجبالي من المهتمين بالسياحة بسانت كاترين أن الأشجار الموجودة بسانت كاترين وخاصة أشجار الزيتون الموجودة بدير سانت كاترين تتجاوز أعمالها ال٥٠٠ سنة ومازالت تثمر بغزارة زيتون مشيرا إلي أنه من الأشجار العتيقة ايضا شجرة العليقة المقدسة الموجود بدير سانت كاترين وهي الشجرة الفريدة علي مستوي العالم ويأتي كثير من السياح من دول العالم لزيارتها والتبرك بها .

ودعا عدد من المهتمين بالسفاري والسياحة البيئية للدعاية والتسويق لهذا الأشجار العتيقة التي تتجاوز اعمارها مئات السنين .



وطالب الشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ سانت كاترين بأن توضع لافتات توضح اعمار هذه الأشجار وضرورة الحفاظ عليها كتراث انساني لكل العالم .

واضاف الشيخ احمد ابو راشد من مشايخ قبيلة الجبالية أن الأشجار العتيقة بسانت كاترين أصبحت علامات تتميز بها الاماكن في سانت كاترين وخاصة السياح الذين يقدموا للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

صور العنب والتين الطبيعي

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