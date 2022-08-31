الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحصل على المركز الأول في دوري التميز |صور

للعام الثاني على التوالي

حصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء علي المركز الأول للعام الثاني علي التوالي علي مستوي قطاع المحافظات الحدودية والذي يضم عدد 6 محافظات وهي (مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - البحر الأحمر - اسوان ) .



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمناسبة ختام دوري التميز في نسخته الرابعة والذي تنظمه الإدارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة والذي أقيم بنادي العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للإعلان عن ختام الموسم الرابع لدوري التميز وتكريم الفائزين للعام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.



حضر التكريم محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و مديرى الادارات ومديرى مركز الشباب المكرمين على مستوي المحافظة اداره الشباب كأفضل اداره فنية بديوان عام المديرية، اداره شباب ابورديس افضل اداره فرعيه بالمحافظة، مركز شباب شرم الشيخ كأفضل مركز شباب مدينه و مركز شباب عرب ابورديس كأفضل مركز شباب قريه .

يأتي دوري التميز لوزارة الشباب والرياضة تقديرا لمجهودات العاملين بالوزارة والمديريات وخلق مناخ تحفيزي يوائم متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠



و قال محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة : أننا نستهدف المواطن السيناوي من كافه الأعمار ونسعي بكل جهد إلى تقديم خدمة متميزة تشمل الرياضى والفنى و الكشفى ودورات تدريبيه لرفع كفاءه العاملين بالمديرية وبمراكز الشباب، كما قدمنا دورات تثقيف سياسى و تنمية بشرية ومسابقات لتبقى محافظة جنوب سيناء دائما متألقة وتستقبل كافه المؤتمرات و البطولات المحلية و الدولية بمزيد من النجاحات .

و تضمنت الاحتفالية تكريم وزير الشباب والرياضة للفائزين بدورى التميز من السادة العاملين بديوان عام الوزارة، ومن مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك على مستوى الإدارات المركزية ومديرى العموم والموظفين، وأفضل خدمات معاونة، وأفضل منشآت تابعة للوزارة، على مستوى ديوان عام الوزارة، وكذلك تكريم أفضل مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والإدارات الفرعية، وإدارات النشاط، وأفضل مجموعة من مراكز الشباب بالقرى والمدن بمختلف المحافظات، وأفضل المبادرات.

من جانبها، قدمت الدكتورة ياسمين عراقى رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية عرضاً حول إنجازات وزارة الشباب والرياضة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م، وأبرز إنجازات مديريات الشباب والرياضة، ونُبْذة عن دورى التميز، ومستويات ومعايير التقييم، ومستهدفات الوزارة خلال الفترة المقبلة بشأن تطوير العمل، وتقويم الأداء وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة.

كما اشتملت الاحتفالية على فقرات فنية بمشاركة الفنان "حماده هلال"، والفنانة "كارمن سليمان"، وعازفة الساكسفون الفنانة "رحمة"، وعلى هامش الاحتفالية تم إجراء قرعة بين جميع المُكرَمين؛ لاختيار أربعة أفراد منهم تم إهدائهم دراجات هوائية مجانية ضمن مبادرة الوزارة "دراجتك صحتك".

تكريم

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