مواهب الأوبرا تقدم الجميلة والوحش علي المسرح الكبير

يقدم طلاب فصول الباليه مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد بمشاركة اعضاء فرقة باليه أوبرا القاهرة عرض الجميلة والوحش.

العرض تصميم واخراج محمود مصطفي وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 2 سبتمبر على المسرح الكبير .

يجسد العرض القصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم وتدور حول أحد الأمراء تحوله ساحرة إلى وحش على أن يعود لحالته الطبيعية إذا احبته فتاه جميلة بصدق ، ويلتقى بالفتاة بيل عندما تذهب لقصره لتحرير والدها موريس مقابل أن تُحتجز مكانه ، وتمضى الايام فتكتشف بيل أن الوحش يملك قلباً طيباً رغم ملامحه الشريرة لتنتهى القصة بعودة الفتاة إلى القصر لتمنع قتله معلنة حبها له فيستعيد صورته الاولى .

عرض الجميلة والوحش تدريب محمد سيد مساعد المخرج ، إعداد موسيقي محمد خالد ، تصميم ديكور وجرافيك محمد عبدالرازق ، تصميم اضاءة ياسر شعلان، اقنعة الدكتور محمد سعد ، تصميم ملابس محمود مصطفي ومكياج احمد فكري.