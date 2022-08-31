لتذليل العقبات.. القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة يجتمع مع فريق زراعة الكبد

عقد الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة اليوم اجتماعا مع فريق زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور اشرف شومة عميد كلية الطب و الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد ، الدكتور جمال العبيدى المدير الأسبق لمركز جراحة الهضمى ، الدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الهضمى.

كما شارك من أعضاء الفريق الدكتور محمد الشوبرى أستاذ الجراحة ، الدكتور عمرو يس أستاذ التخدير والعناية المركزة ، الدكتور محمد السعدنى أستاذ أمراض الكبد والدكتور طارق صلاح أستاذ الجراحة ، الدكتور وليد الصراف أستاذ التخدير والعناية المركزة.

وناقش الاجتماع كيفية تذليل كافة العقبات التي تواجه الفريق وتضمن استمرار تميز الفريق وتقديمه لخدمة متميزة وفريدة على المستوى المحلي والدولي.

وهنأ المليجي الفريق على وصوله الى 951 حالة زراعة كبد خلال الفترة الماضية ومن المتوقع تضاعف تلك الأعداد بعد الانتهاء من مبنى زراعة الكبد الجديد وإفتتاحه.

وأكد الحضور حرص الفريق على استمرار مستوى الجودة والتميز والعمل على تكامل وتطوير فريق العمل بشكل مستمر، والاستعداد لاستيعاب تضاعف الحالات المتوقعة.

و أكد دعم الجامعة واداراتها بالكامل لكل الفرق الطبية المتميزة بمستشفيات جامعة المنصورة، كما قدم سيادته الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية داخل مستشفيات الجامعة على جهودهم وتضحياتهم في سبيل خدمة المرضى والتيسير عليهم.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا الانتهاء من مبنى زراعة الكبد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبلغ حجم الدعم المقدم لاستكمال المشروع 460 مليون جنيه وقد أُنشئ مبنى زراعة الكبد أنشئ على مساحة 800 متر مربع، ويضم 9 طوابق بقوة 60 سريرا، والذى ستضاعف إجراء عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار.

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