عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 12 طن أرز شعير مجهولة المصدر و2 طن قمح بالسوق السوداء بالدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين  وعبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري.

 

وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة و محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية.

 

وتشكلت الحملة برئاسة سامى إبراهيم وعضوية مصطفى عوض المفتشان بالمديرية وأحمد الدسوقى بجهاز حماية المستهلك ، واسفرت الحملة عن ضبط ٢ مخزن غير معتمد لتخزين الشعير بدائرة الستامونى وضبط ١٢ طن من أرز الشعير مخالفا للقرار١١٣ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم  أماكن تخزين أرز الشعير لعام ٢٠٢٢ وكذلك القانون ٩٥لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين والقرار ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

 

 كما تم ضبط ٢ طن قمح بذات الناحية تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء مخالفا القرار ٥١ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم وتداول القمح والقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين.

 

 كما تم ضبط ٣ طن مخللات متنوعة بدون بيانات داخل مصنع مخللات بناحية الستامونى وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

 

تم عرض المحاضر على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

وأكد “ دايرة”  انه سوف تواصل مديرية التموين بالدقهلية  جهودها لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه والتعامل بكل شدة وحزم ضد كافه أنواع الاستغلال والاحتكار  حفاظا على حقوق المواطن والدوله وتنفيذا للقوانين واللوائح والتعليمات.

زوجة تضع سفاحا من شخص بإحدى قرى الدقهلية

IMG-20220831-WA0022
IMG-20220831-WA0022
IMG-20220831-WA0021
IMG-20220831-WA0021
IMG-20220831-WA0020
IMG-20220831-WA0020
الدقهلية جهاز حماية المستهلك مديرية التموين التموين الرقابة التموينية الحملات الرقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

كان صوته حلو.. فيديو كليب وتتر مسلسل شهير بصوت لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يفتتح الندوة التعريفية للمشروعات الخضراء الذكية حفاظا على البيئة

ترشيحاتنا

مصر الأولى في تصدير النحل |أسعار مخفضة لـ العسل والمربى بمنافذ الزراعة

مدير فني أرجنتيني لـ الأهلي .. السيرة الذاتية والإنجازات تحسم القرار

هالاند وألفاريز يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

زيادة الإنتاج السمكي وفرص التصدير|لماذا يهتم الرئيس السيسي بتطوير البحيرات المصرية؟

تفاصيل مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

أحمد شريف مهاجم فاركو: سعادتي كبيرة بالانضمام لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر زيتي.. نادين نجيم تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

على المرجيحه.. ريم سامي بإطلالة جريئة على البحر| شاهد

كان صوته حلو.. فيديو كليب وتتر مسلسل شهير بصوت لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

شرب الطفل حديث الولادة للماء صح أم خطأ؟ | استشاري تكشف التفاصيل

فيديو

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ