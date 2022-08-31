ضبط 12 طن أرز شعير مجهولة المصدر و2 طن قمح بالسوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين وعبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري.

وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة و محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية.

وتشكلت الحملة برئاسة سامى إبراهيم وعضوية مصطفى عوض المفتشان بالمديرية وأحمد الدسوقى بجهاز حماية المستهلك ، واسفرت الحملة عن ضبط ٢ مخزن غير معتمد لتخزين الشعير بدائرة الستامونى وضبط ١٢ طن من أرز الشعير مخالفا للقرار١١٣ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم أماكن تخزين أرز الشعير لعام ٢٠٢٢ وكذلك القانون ٩٥لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين والقرار ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط ٢ طن قمح بذات الناحية تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء مخالفا القرار ٥١ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم وتداول القمح والقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين.

كما تم ضبط ٣ طن مخللات متنوعة بدون بيانات داخل مصنع مخللات بناحية الستامونى وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

تم عرض المحاضر على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد “ دايرة” انه سوف تواصل مديرية التموين بالدقهلية جهودها لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه والتعامل بكل شدة وحزم ضد كافه أنواع الاستغلال والاحتكار حفاظا على حقوق المواطن والدوله وتنفيذا للقوانين واللوائح والتعليمات.

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