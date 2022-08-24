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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوجة تضع سفاحا من شخص بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

وضعت  ربة منزل، طفلتها كاملة النمو داخل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، وعند سؤالها عن والد الطفلة أقرت أنه يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عامين ونصف.


تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز  دكرنس العام، يفيد  بوضع "هبة.ك.إ" 26عاما، ومقيمة بمركز المنصورة، طفلة كاملة النمو و تم ايداعها بحضانة المستشفى، وعند سؤالها عن والد الطفلة أكدت أنه يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عامين ونصف لم يحضر إلى مصر خلالهم.

بالإنتقال والفحص وسؤالها قررت بحملها سفاحا من "م.ع.ع" 21 عاما ميكانيكي ، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها بمنزل والدتها، وأضافت أن  زوجها يعمل بالمملكة السعودية منذ حوالى عامان ونصف تقريبا تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم

الدقهلية محافظة الدقهلية المستشفى سفاح مستشفي مديرية أمن الدقهلية

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