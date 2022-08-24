زوجة تضع سفاحا من شخص بإحدى قرى الدقهلية

وضعت ربة منزل، طفلتها كاملة النمو داخل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، وعند سؤالها عن والد الطفلة أقرت أنه يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عامين ونصف.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز دكرنس العام، يفيد بوضع "هبة.ك.إ" 26عاما، ومقيمة بمركز المنصورة، طفلة كاملة النمو و تم ايداعها بحضانة المستشفى، وعند سؤالها عن والد الطفلة أكدت أنه يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عامين ونصف لم يحضر إلى مصر خلالهم.

بالإنتقال والفحص وسؤالها قررت بحملها سفاحا من "م.ع.ع" 21 عاما ميكانيكي ، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها بمنزل والدتها، وأضافت أن زوجها يعمل بالمملكة السعودية منذ حوالى عامان ونصف تقريبا تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم