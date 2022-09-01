عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصميم تخيلي لنيسان جي تي آر مع إشارات من R34 وR35.. صور

سيارة نيسان جي تي
سيارة نيسان جي تي أر

أكدت شركة نيسان رسمياً أن سيارتها نيسان جي تي آر ستحصل على جيل جديد وربما بمساعدة كهربائية خاصة ، حيث انه مر على الجيل الحالي 15 عام كاملة، لكننا لم نحصل على أي فكرة عما سيبدو عليه، واليوم نرى تصميم تخيلي جديد يأخذ بعض إشارات التصميم من R34 وR35.

سيارة نيسان جي تي أر


ومن جانبه وصف مصمم السيارة قائلا " أن هدفي من التصاميم التخيلية هو استعادة إشارات التصميم الأيقوني الماضي في سيارة المستقبل، وقد أخذ مني التصميم بضع مئات من الساعات في غضون ستة أشهر، وتبدو الواجهة الأمامية كأنها نسخة محدثة من R34 مع مظهر أكثر التفاف ونسب محدثة ومصابيح أمامية صندوقية ليد أكثر حداثة، ومصد بمأخذ هواء أكبر ومشتت هواء واضح، وغطاء محرك بفتحة تهوية كبيرة".

سيارة نيسان جي تي أر

الياباني يكسب.. نيسان صني بـ 265 ألف جنيه | تفاصيل

نيسان توقف إنتاج "روج سبورت" نهائيا ديسمبر المقبل

حيث أن السيارة  أصبحت أشبه بـ R35 مع خطوط ديناميكية أنيقة وجنوط بستة قضبان باللون الأسود ولمسات كربونية في جميع أنحاء الهيكل، بالإضافة إلى لمسات زرقاء على مشتت الهواء ومآخذ الهواء وأقراص المكابح والعتبات الجانبية، كما أن شكل وحجم وموقع المصابيح الخلفية يذكرنا أكثر بالجيل R33 الأقدم، ويبدو أن السقف مصنوع من ألياف الكربون وله تصميم مزدوج الفقاعة.

سيارة نيسان جي تي أر


تقدم سيارة نيسان جي تي آر  بمقعدين رياضيين مطليين باللون الأزرق مع شعار R وتكوين محرك اليد الأيمن، وأيضا تخطيط للمقاعد 2+2، واقتصر المشروع على تصميم السيارة فقط، لذلك لا يتضمن أي جانب فني.

نيسان ا ر R34 وR35 سيارة سيارة المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

تويوتا ياريس بسعر 135 الف جنيه ..تفاصيل

قيمتها فيها ...أرخص أوبل أسترا بسعر 86 ألف جنيه

لطلبة الجامعة.. أرخص مازدا 3 أوتوماتيك بسعر 152 ألف جنيه |صور

للطبقة المتوسطة .. 5 سيارات هيونداي 2022 اقل من 400 ألف جنيه

سوزوكي تطور سيارة كهربائية صغيرة بالتعاون مع تويوتا..تفاصيل

سيارة أودي e-tron S Sportback تصل صالات العرض.. صور

شحن السيارات الكهربائية في 10 دقائق فقط .. تفاصيل

مونرو 2023 شاحنة كهربائية للمهمات الخاصة والصعبة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

شبح يتحرش بامرأة سنغافورية أثناء نومها.. لتكتشف الصدمة

ارتفاع تاريخى بأسعار الذهب اليوم الخميس.. والجرام يسجل 1115 جنيهاً

طريقة عمل خبز الشوفان.. بـ 3 مكونات فقط

ماذا كان يقول الرسول قبل الفجر وبعده ؟.. 30 كلمة من الهدي النبوي

السنغالي عبدالله بتيالي يقترب من تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا

التعليم العالي: الدولة تتحمل 50% من مصروفات الجامعات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

بدون بطانة.. جوليان مور بفستان رانيا يوسف في مهرجان فينسيا

بعد حذف صورها.. طليقة الفيشاوي بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ