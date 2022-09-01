تصميم تخيلي لنيسان جي تي آر مع إشارات من R34 وR35.. صور

أكدت شركة نيسان رسمياً أن سيارتها نيسان جي تي آر ستحصل على جيل جديد وربما بمساعدة كهربائية خاصة ، حيث انه مر على الجيل الحالي 15 عام كاملة، لكننا لم نحصل على أي فكرة عما سيبدو عليه، واليوم نرى تصميم تخيلي جديد يأخذ بعض إشارات التصميم من R34 وR35.

سيارة نيسان جي تي أر



ومن جانبه وصف مصمم السيارة قائلا " أن هدفي من التصاميم التخيلية هو استعادة إشارات التصميم الأيقوني الماضي في سيارة المستقبل، وقد أخذ مني التصميم بضع مئات من الساعات في غضون ستة أشهر، وتبدو الواجهة الأمامية كأنها نسخة محدثة من R34 مع مظهر أكثر التفاف ونسب محدثة ومصابيح أمامية صندوقية ليد أكثر حداثة، ومصد بمأخذ هواء أكبر ومشتت هواء واضح، وغطاء محرك بفتحة تهوية كبيرة".

سيارة نيسان جي تي أر

حيث أن السيارة أصبحت أشبه بـ R35 مع خطوط ديناميكية أنيقة وجنوط بستة قضبان باللون الأسود ولمسات كربونية في جميع أنحاء الهيكل، بالإضافة إلى لمسات زرقاء على مشتت الهواء ومآخذ الهواء وأقراص المكابح والعتبات الجانبية، كما أن شكل وحجم وموقع المصابيح الخلفية يذكرنا أكثر بالجيل R33 الأقدم، ويبدو أن السقف مصنوع من ألياف الكربون وله تصميم مزدوج الفقاعة.

سيارة نيسان جي تي أر



تقدم سيارة نيسان جي تي آر بمقعدين رياضيين مطليين باللون الأزرق مع شعار R وتكوين محرك اليد الأيمن، وأيضا تخطيط للمقاعد 2+2، واقتصر المشروع على تصميم السيارة فقط، لذلك لا يتضمن أي جانب فني.