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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيارات الكهربائية أمل العالم وأزمة البطاريات تهدد السوق.. فيديو

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

تتجه كبرى شركات السيارات في العالم إلى التحول لـ المركبات الكهربائية، لكنها في المقابل تواجه تحديات وأزمات متزايدة مرتبطة بعوامل كثيرة أبرزها أداء البطارية .

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شحن السيارات الكهربائية في 10 دقائق فقط .. تفاصيل

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أشرف صبحي يبحث توفير أنظمة الطاقة الكهربائية الذكية بالمنشآت الشبابية والرياضية

وبالطبع تتوقف قدرة إنتاج السيارات الكهربائية على البطاريات القابلة لإعادة الشحن  وعمر البطارية و قدرته على توليد الأحصنة، و تُعدّ بطاريات السيارات الكهربائية ضرورية لتزويد قطاع النقل بالطاقة النظيفة، وحماية البيئة من التداعيات السلبية للانبعاثات الكربونية الضارة.

 قوة المركبات وشحنها 

ودعا مصنعو بطاريات السيارات بمزيد من التحسن لتزداد قوة المركبات وشحنها اسرع و تدوم فترة أطول من السابق و الاهم ان لا تتضمن مواد نادرة او سامة ، مثل : الكوبالت والليثيوم و النيكل .

و تعد سعر بطاريات السيارات الكهربائية تحدي إضافي للمصنعين حيث تشكل 25% من سعر المركبة الكهربائية.

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