توتنهام يتعادل 1-1 مع وست هام في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام عن طريق تيلو كيرير لاعب وست هام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

ثم تعادل وست هام في الدقيقة 55 عن طريق لاعبه توماش في الشوط الثاني.

وبدء توتنهام بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: لوريس .

خط الدفاع: ديفيز ، داير ، سانشيز .

خط الوسط: بيريسيتش ، بيسوما ، هوييبرغ ، إيمرسون .

خط الهجوم: سون ، هاري كيـن ، كولوسيفسكي .

وبهذه النتيجة، يحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 11 نقاط، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل فريق وست هام المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.