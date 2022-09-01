نجم الأهلي السابق: الدوري المصري فقد إثارته في الموسم الحالي.. فيديو

يرى محمد ناجي جدو، لاعب الأهلي السابق والمدرب المساعد الحالي لفريق المقاولون العرب، أن الدوري المصري في الموسم الحالي فقد إثارته بشكل كبير.

وأكد جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، أن الفرق كانت تلعب بدون أي دوافع، خصوصًا بعد تحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية عقب نهاية الدور الأول.

وأوضح لاعب الأهلي السابق، أن الموسم الحالي كان طويل جدًا، والجميع كان يعاني بسبب ضغط المباريات.

وأشار المدرب المساعد الحالي لفريق المقاولون العرب، إلى أنه يتمنى أن يتم مراعاة العديد من الأخطاء التي حدثت في الموسم الماضي.

