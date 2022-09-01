نيسان روج موديل 2023.. مواصفاتها وأسعارها | صور

تواجه الشركات العالمية العديد من المشاكل الخاصة بسلاسل الإمداد والتوريد بما فيها شركات صناعة السيارات مما تسبب في ارتفاع تكلفة تكلفة الإنتاج عن السابق، ويرجع ذلك لأزمة التضخم العالمي بسبب مجموعة متنوعة من الأزمات.

يسان روج موديل 2023

سيارة نيسان روج موديل 2023

تعتمد سيارة نيسان روج موديل 2023 على محرك 1.5 لتر 3 سلندر، مدعوم بشاحن توربيني وتقنية الضغط المتغير الجديدة للشركة/ ينتج قوة تصل الى 201 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 225 رطلاً (150 كيلوواط و 305 نيوتن متر).

يعتبر محرك VC-Turbo واحدًا من أقوى المحركات في فئته ، ويحقق نسبة استهلاك وقود ما بين 31 و 33 ميلًا للجالون مجتمعة في اختبار EPA.

يسان روج موديل 2023

قامت نيسان برفع أسعار سيارة روج موديل 2023 بمقدار 210 دولارات على جميع الطرازات، وسيبدأ طراز Sالأساسي من 28.655 دولارًا أمريكيًا، بدلاً من 28.445 دولارًا أمريكيًا.

يسان روج موديل 2023

بينما سيبدأ سعر طرازات SV و SLمتوسطة المستوى من 30.345 دولارًا و 35.005 دولارًا على التوالي ، بينما ستكلف روج بلاتينيوم الرائدة 38.435 دولارًا، وسيرفع إضافة نظام الدفع الرباعي إلى أي من الطرازات المذكورة السعر بمبلغ 1500 دولار.

يسان روج موديل 2023

توفر حزمة Midnight Edition عجلات سوداء مقاس 18 بوصة وتفاصيل خارجية سوداء لطراز SV، وذلك بالنسبة لأولئك الذين يفضلون اللون الأسود على الكروم أو الطلاء.