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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 829 حصانا.. فيراري دايتونا SP3 تتألق على حلبة السباق | فيديو

فيراري دايتونا SP3
فيراري دايتونا SP3

تتألق شركة فيراري الإيطالية عالمياً بسياراتها القوية الفاخرة التي تجمع بين السرعة والفخامة الكبيرة منذ تأسيسها في بداية القرن الماضي، وتتنوع إصدارات الشركة سواء كانت مشاريع خاصة أو موديلات استثنائية مثل مونزا SP1 و SP2.

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كشفت فيراري عن سيارة دايتونا SP3 الجديدة، وهي سيارة مستوحاة من طرازات فيراري الشهيرة مثل P3   و 330 P4 و 512 S و 412 P وتعيد انتاجها في تصميم عصري جديد.

فيراري دايتونا SP3

توجه كارلوس لاجو من قناة كار آند درايفر على موقع يوتيوب إلى إيطاليا لمراجعة أداء سيارة دايتونا SP3، وأتيحت له الفرصة لقيادتها على الحلبة وفي الشارع ونقل تجربته معها.

 

تعتمد سيارة فيراري دايتونا  SP3على محرك بقدرة سحب طبيعي للهواء ينتج قوة تصل الى 829 حصانًا عند 9250 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 697 نيوتن متر عند 7250 دورة في الدقيقة.

فيراري دايتونا SP3

 

يتصل المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات يقود العجلات الخلفية من خلال ترس تفاضلي محدود الانزلاق، يمكن أن تصل إلى 100 كم في الساعة خلال 2.85 ثانية انطلاقاً من وضع الثبات، ويمكنها الوثول الى 200 كم في الساعة خلال 7.4 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 340 كم في الساعة.

فيراري دايتونا SP3

يهيمن صوت محرك V12 على تجربة القيادة ويلاحظ لاجو أنه لا يوجد مجرد صوت عادم مثل بعض سيارات فيراري الحديثة ولكن أيضًا صوت ميكانيكي للغاية من المحرك نفسه. ويقول إن هذا يضيف إلى تجربة القيادة القديمة في دايتونا SP3. 

كار آند درايفر فيراري الفاخرة إيطاليا دايتونا SP3

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