طبيب نفسي يكشف سر انتشار تريند "ميدوسا"|فيديو

أكد الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن صورة"ميدوسا" ترمز إلى أسطورة إغريقية ظلمت على مدار تاريخ البشرية عن طريق معاقبتها بعد إغوائها من إلة البحر فأصبحت رمزا لأي شخص بريئ تم خداعه و معاقبته بالخطأ من المجتمع .

أوضح رامي على قناة"dmc"، أن شخصية ميدوسا جسدت شخصيات أصبحوا ضحايا و تم إلقاء اللوم عليهم مع نظر المجتمع لهم بنظرة غير سوية، معلقا على كثرة مشاركة الشباب في تريند "ميدوسا" يظهر الظلم المجتمعي .

أضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أنه من المهم التعبير عن المشاكل و مشاركتها و مشاركتها مع الأصدقاء بعد التعرض لها مع عدم كتم المشاعر لثأثير ذلك بالسلب على كافة مجالات الحياة، مؤكدا على أهمية مناقشة المشاكل و محاولة إيجاد حلول مناسبة أو الذهاب إلى طبيب نفسي .